Ереван, 27 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Наступление ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе сопровождалось большим количеством жертв с армянской стороны в том числе среди мирного населения. Об этом 27 сентября заявил омбудсмен Армении Араман Татоян 27 сентября в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Масштабная война против Арцаха и Армении, начавшаяся 27 сентября 2020 года, сопровождалась беспрецедентными преступлениями против человечества, совершаемыми азербайджанскими военными», — написал Татоян.

Он отметил, что в первый день войны погибла девятилетняя Виктория Геворкян, когда азербайджанская сторона обстреляла город Мартуни. Омбудсмен также обвинил азербайджанских военнослужащих в казнях и пытках пленных, в том числе после завершения боевых действий.

«Азербайджанские атаки в условиях эпидемии коронавируса были преступлениями против человечества, в результате многократно возросли случаи смерти, поскольку системы здравоохранения Арцаха и Армении были парализованы», — заявил правозащитник.

Омбудсмен отметил, что за совершенные военные преступления никто не ответил, а антиармянская пропаганда в Азербайджане якобы продолжает нарастать.

Напомним, 27 сентября 2020 года Баку объявил, что в Нагорном Карабахе проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. Бои прекратились после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня.