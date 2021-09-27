Бишкек, 27 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Из Турции в Киргизию импортируется свыше 4,5 тонны драгоценностей в год. Об этом заявил директор департамента драгоценных металлов при министерстве экономики и финансов Канатбек Мадумаров на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам сегодня, 27 сентября.

Ювелирный магазин

По его словам, в республику ежегодно завозится на продажу 1,5 тонны турецких золотых ювелирных изделий и более 3 тонн серебряных.

Также представитель экономического ведомства отметил, что годовой объем производства золотых украшений в Киргизии не превышает 47 килограммов, а серебряных — 100 килограммов.

Таким образом в Киргизию завозят из Турции ювелирных изделий в 30 раз больше, чем изготавливается местными ювелирами.

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