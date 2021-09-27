Стокгольм, , 15:32 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен не сожалеет о том, что в его стране не был введен локдаун. Об этом он заявил 27 сентября в интервью телеканалу CNN.

Стефан Лёвен Frankie Fouganthine

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Так, журналисты CNN отметили, что в Швеции уровень смертности от COVID-19 выше, чем в других северных стран, а экономические показатели не лучше, чем у ее соседей.

Безусловно, правительство предпочло бы избежать ненужных смертей от COVID-19, но, по словам премьер-министра Лёвена, это также относится ко всем странам.

«Я бы не сказал, что [мы] расслабились. Это неправильный выбор слов. Это правда, что по сравнению с Норвегией, Финляндией и Данией у нас цифры были выше, но, когда мы увидели, как пандемия развивается прошлой весной, мы дали понять, что это марафон, что это не закончится летом 2020 года, а продлится долго, что и произошло на самом деле», — объяснил Лёвен, добавив, что итоги пандемии коронавируса подводить еще рано.