Киргизия планирует запастись пшеницей, маслом и сахаром на $21 млн
Бишкек, 27 сентября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Власти Киргизии планируют выделить из бюджета 1,8 млрд сомов (1,55 млрд рублей) на создание запасов продовольствия. Об этом сообщили в правительстве республики.
Анна Рыжкова ИА Красная Весна
Сахар
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Из этих денег 1,5 млрд сомов (1,29 млрд рублей) потратят на приобретение за рубежом зерна пшеницы, а остальные 300 млн сомов (около 260 млн рублей) — на закупку растительного масла и сахара.
Также стало известно о том, что правительство Киргизии продолжает попытки договориться с властями России об увеличении объема беспошлинных поставок российского бензина в республику.
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