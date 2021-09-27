Бишкек, 27 сентября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Власти Киргизии планируют выделить из бюджета 1,8 млрд сомов (1,55 млрд рублей) на создание запасов продовольствия. Об этом сообщили в правительстве республики.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Сахар

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Из этих денег 1,5 млрд сомов (1,29 млрд рублей) потратят на приобретение за рубежом зерна пшеницы, а остальные 300 млн сомов (около 260 млн рублей) — на закупку растительного масла и сахара.

Также стало известно о том, что правительство Киргизии продолжает попытки договориться с властями России об увеличении объема беспошлинных поставок российского бензина в республику.

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