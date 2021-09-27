Таллин, 27 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. У правительства Эстонии не хватает политической воли, чтобы принять госбюджет страны, направленный на развитие национальной экономики. Об этом известный эстонский экономист Владимир Вайнгорт заявил в интервью гостелерадио страны на русском языке «Радио 4».

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Комментируя принятие кабинетом министров Эстонии проекта бюджета на 2022 год, экономист отметил, что вместо развития экономики правительство предпочло тратить деньги на повышение зарплат работникам госсектора.

Пятипроцентное повышение зарплат бюджетникам является популистским решением, так как ожидаемая инфляция по итогам 2022 года превысит 5-процентный барьер, то есть повышение зарплат будет съедено инфляцией.

Экономист Вайнгорт также критикует данный бюджет за то, что он принят для того, чтобы ситуация не ухудшилась, но правительством ничего не было сделано для того, чтобы она улучшилась.

Вайнгорт считает, что ситуацию можно было бы улучшить за счет увеличения потребления малообеспеченных слоев населения и изменений налоговой системы.

Также недостаточно эффективно используются деньги, выделяемые Евросоюзом.