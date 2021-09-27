Москва, 27 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб «Динамо» обменял словацкого защитника Михала Чайковски в новосибирскую «Сибирь». Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба команды.

Radiobrest.by Хоккей

В «Динамо» отметили, что обменяли Чайковски на денежную компенсацию. В «Сибири» сообщили, что подписали с 29-летним игроком контракт на два года.

Напомним, Чайковски играл за «Динамо» с 2019 года. В составе команды он провёл 188 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, в которых набрал 59 очков (21 шайб + 38 передач). Также на его счету 27 игр в плей-офф, в которых он заработал 16 (5+11) очков.