Молдавия, 15 октября, 2008, 13:12 — ИА Регнум. "Кишинев никогда не позволит Тирасполю иметь право вето по стратегическим интересам будущей объединенной Молдавии", - заявил министр реинтеграции Молдавии Василий Шова в интервью румынскому изданию Hot News. В частности, по его словам, это касается вопроса о вступлении Молдавии в Европейский cоюз.

Шова считает, что "бельгийский вариант "мягкой федерации" хорош в Европе, но не у нас". Он также добавил, что законное решение конфликта может быть принято только в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье - стороны конфликта, Россия, Украина - страны-гаранты, ОБСЕ - посредник, Евросоюз и США - наблюдатели - прим. ИА REGNUM).

Говоря о долгах Приднестровья за российский газ Шова предположил, что данный вопрос будет решен "на национальном уровне уже после получения Приднестровьем законного статуса в рамках Молдавии".