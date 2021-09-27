Министр реинтеграции Молдавии: Тирасполь не сможет наложить вето на вступление объединенной Молдавии в ЕС
Молдавия, 15 октября, 2008, 13:12 — ИА Регнум. "Кишинев никогда не позволит Тирасполю иметь право вето по стратегическим интересам будущей объединенной Молдавии", - заявил министр реинтеграции Молдавии
Шова считает, что "бельгийский вариант "мягкой федерации" хорош в Европе, но не у нас". Он также добавил, что законное решение конфликта может быть принято только в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье - стороны конфликта, Россия, Украина - страны-гаранты,
Говоря о долгах Приднестровья за российский газ Шова предположил, что данный вопрос будет решен "на национальном уровне уже после получения Приднестровьем законного статуса в рамках Молдавии".