Бишкек, , 15:27 — REGNUM Министерство иностранных дел Киргизии готово помочь с временным размещением в городе Бишкеке сотрудников учреждений ООН, эвакуированных из Афганистана. Об этом заявил глава киргизского внешнеполитического ведомства Руслан Казакбаев на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, передает МИД Киргизии.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Читайте также: Эвакуированные из Афганистана структуры ООН предложили перевезти в Киргизию

Также Казакбаев рассказал главе Организации объединенных наций о намеченных на 28 ноября 2021 года выборах в парламент Киргизии, о проектах по построению зеленой экономики в республике и обратился с просьбой о дальнейшей поддержке со стороны ООН в политической, экономической и экологической сферах.

В ответ на это Гуттериш заявил об одобрении руководством Организации инициатив киргизских властей по проведению саммита «ООН-Центральная Азия» и «Пятилетия развития горных регионов».

Читайте также: «Нью-Васюки» в Киргизии — представлен проект «город будущего» на Иссык-Куле