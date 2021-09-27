Бишкек, 27 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Киргизия располагается на пятом месте в мире по количеству хакерских атак. Об этом заявил коммерческий директор регионального офиса Лаборатории Касперского Валерий Зубанов, выступая на Центрально-Азиатском форуме по управлению интернетом, передает «24.kg».

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Также он отметил, что республика оказалась на 12-м месте в антирейтинге по количеству заражений компьютерными вирусами посредством несетевых носителей информации — флешек и DVD-дисков.

По словам эксперта, злоумышленники проявляют наибольший интерес к персональной информации интернет-пользователей, к данным о банковских картах, к финансовым организациям и бизнесу, а также к госучреждениям и стратегическим объектам.

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