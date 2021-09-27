Лиссабон, 27 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Мэром Лиссабона стал представитель правоцентристской коалиции «Новые времена» Карлуш Моэдаш. Об этом сообщает Euronews.

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На посту мэра португальской столицы Моэдаш сменит Фернандо Медину.

«Сегодня мы начинаем новый цикл. Новые времена. Я твёрдо верю, что, начавшись в Лиссабоне, этот новый цикл Лиссабоном не ограничится», — сказал Моэдаш.

В Порту, который является вторым по величине городом Португалии, победу на выборах одержал независимый правоцентрист Руй Морейра.

Премьер-министр Португалии, лидер социалистов Антониу Кошта, в свою очередь, заявил, что Лиссабон — это не вся Португалия, и именно социалисты одержали победу в муниципалитетах страны: «По результатам голосования во всей стране была составлена карта, которая свидетельствует о победе Социалистической партии. Она по-прежнему остаётся крупнейшей партией в муниципалитетах. Именно такую цель мы себе и ставили, поэтому, несмотря на все попытки представить дело иначе, реальность именно такова: Соцпартия победила на этих выборах».