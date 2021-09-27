Екатеринбург, 27 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Свердловской области присудили региональные награды спортсменам, победившим на Олимпиаде и Параолимпиаде. Об этом сообщили в областные департаменте информполитики.

Све.рф Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков и спортсмен Михаил Асташов

Знаки отличия были выданы 20 героям международных спортивных состязаний. Награды спортсменам вручил вице-губернатор Павел Креков. Также им выдали денежное вознаграждение. Награждены и тренеры спортсменов.

Среди награждённых — параолимпиец-«курьер» Михаил Асташов, его тренер Владимир Альпов, олимпийский чемпион, гимнаст Давид Белявский, а также другие спортсмены и тренеры.