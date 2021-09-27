Пекин, 27 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Компания Renault Jiangling Group (совместное предприятие французского автопроизводителя Renault и китайской компании Jiangling Motors Group) представила в Китае новый электрифицированный седан Jiangling Yi. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Sohu Renault Jiangling Yi

Renault Jiangling Yi — это электрокар Limo, который Renault представила под суббрендом Mobilize в августе текущего года. Модель представлена в переднеприводной и полноприводной версиях, стоимостью от 139 800 юаней (1,57 млн рублей).

Экстерьер Jiangling Yi почти полностью повторяет дизайн Mobilize Limo. Отличия заключаются в том, что китайская модель на 5 мм длиннее, а её высота на 10 мм больше по сравнению с Limo.

Новинка оснащается колесами Michelin Primacy 4 (225/45 R18) и имеет собственную эмблему на кузове.

Переднеприводная версия модели идёт с 150-сильным электродвигателем. Запас хода этой модификации составляет 500 км. Полноприводная комплектация Jiangling Yi получила два электромотора, суммарная мощность которых составляет 231 л. с.

Напомним, осенью 2022 года компания Renault представит кроссовер Kadjar с электрическим агрегатом.

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