Ташкент, 27 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Объем ассигнований в сферу здравоохранения в Узбекистане будет увеличен в два раза, основное внимание — уделено профилактике заболеваний на уровне семьи, за счет чего улучшится качество медицинских услуг, оказываемых учреждениями первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил кандидат в президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, предвыборная программа которого уже опубликована.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

По словам кандидата в президенты, будут приняты отдельные программы для уменьшения числа сердечно-сосудистых, эндокринных, нефрологических, онкологических и других наиболее распространенных заболеваний.

«Предстоит усовершенствовать систему оказания высокотехнологичной медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста, беременным и детям, на первом этапе будет построено 46 межрайонных перинатальных центров», — подчеркнул Мирзиёев.

Он также сообщил, что для оздоровления детей с инвалидностью будет создан Республиканский центр медицинской реабилитации детей с филиалами в регионах.