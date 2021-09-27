Москва, 27 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. До настоящего момента система тарифов ЖКХ в России находится в достаточно запутанном для большинства граждан состоянии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Где-то люди платят за услуги коммунальщиков больше, где-то меньше. При этом размер оплаты отнюдь не всегда зависит от региона (понятно, что в условиях Крайнего Севера расходы на ЖКУ выше и т. д.).

«Опять же, где-то коммуникации в домах новые и не требуют ремонта или дорогостоящего обслуживания, а где-то они сильно изношены, что в итоге снова ложиться на плечи потребителей.

Предложение вице-премьера, судя по всему, преследует целью навести порядок в системе тарификации услуг ЖКХ, при этом сформировав внятную и надежно работающую систему адресной помощи тем, кто в силу низких доходов, тратит на «коммуналку» существенную долю своих заработков.

Что в целом выглядит и справедливым и экономически обоснованным. Сказать сейчас, что получится в итоге, пока еще рано.

Надо увидеть весь комплекс мер, распределенных и по времени, и по подрядчикам и исполнителям, и механизмы взаимодействия жильцов с коммунальными службами и теми, кто отвественен за реформу, понятный и пошаговый план реализации задуманного.

Было бы хорошо, чтобы подобные инициативы не просто спускались сверху, но и обсуждались бы с населением с целью выявления наиболее болевых точек и потенциальных проблем, дабы предусмотреть их решение заранее», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министерства должны усилить адресную поддержку граждан по вопросам оплаты услуг ЖКХ. Такое поручение дал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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