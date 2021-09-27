Джакарта, 27 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что в настоящее время правительство ужесточает порядок прибытия иностранных граждан в страну, сообщает Kompas.

xusenru Самолет

«Мы ужесточаем ограничения на въезд иностранцев из стран, где, по нашему мнению, высокий уровень заражения коронавирусом», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан.

По его словам, несколько стран, такие как США и Турция, считаются государствами с высокими риском передачи коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило, что полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли 49 198 111 человек.