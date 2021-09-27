Варшава, 27 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. 26 сентября на центральных улицах Варшавы состоялся 43-й по счету ежегодный марафон. В нем приняло участие несколько тысяч человек — как профессиональные легкоатлеты, так и любители. Об этом сообщает Polskie Radio.

Josiah Mackenzie Марафон

Сообщается, что марафонцы стартовали в четыре тура. Маршрут марафона составил чуть более 42 километров.

Победительницей среди женщин оказалась Моника Анджейчак, представляющая Академию здоровья и движения в Щецине. Среди мужчин лучший результат показал уроженец Эфиопии Яред Шегумо, представляющий Академию физического воспитания в Варшаве.

Марафонцы стартовали в четыре тура — в 8:00, 8:15, 8:30 и 8:45 по местному времени — на улице Конвикторской в центре Варшавы. Маршрут марафона проходил, в частности, через площадь Вильсона, парк Лазенки, мосты Гданьский и Свентокшиский, площадь Трех Крестов, Площадь де Голля, улицу Новый Сьвят, а финиш находился в Парке фонтанов.