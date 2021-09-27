Берлин, , 15:16 — REGNUM Будущее Европы зависит от хорошего сотрудничества между соседними странами и признания неприкосновенности их границ. Об этом 27 сентября заявил на брифинге лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц.

Олаф Шольц (сс) Michael Lucan

«Будущее Европы будет зависеть и от того, чтобы удалось создать хорошее сотрудничество между ЕС и его соседями», — сказал он в ответ на вопрос об Германии отношениях с Россией и Украиной.

Кроме того, кандидат в канцлеры Германии добавил, что это также будет зависеть от того, насколько хорошо всеми будет воспринят прогресс дальнейшей интеграции в Евросоюз.

«Один из самых важных пунктов для хорошего экономического сотрудничества является признание неприкосновенности границ», — добавил Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что для Германии трансатлантическое партнерство имеет важнейшее значение.