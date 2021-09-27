Баку, 27 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Ситуация сложилась таким образом, что Ереван должен беспокоится о налаживании отношений с Баку, а не наоборот. Об этом в интервью Anadolu Ajansı 27 июля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Армении следует приложить больше усилий для нормализации отношений с Азербайджаном. Это важно для них. Мы сможем жить и без этого… Их же положение ухудшилось», — сказал Алиев.

Одним из условий для налаживания отношений он считает предоставление армянской стороной коридора между Нахичеванской Автономной Республикой и остальным Азербайджаном. Алиев добавил, что Еревану также нужно наладить отношения с Анкарой и договориться о границах Армении с Азербайджаном и Турцией.

Напомним, 27 сентября 2020 года Баку объявил, что в Нагорном Карабахе проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. В Армении, Азербайджане и Арцахе проходят траурные мероприятия в связи с годовщиной трагедии.