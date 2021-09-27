Красногорск, 27 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Мытищах. Об этом 27 сентября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этих муниципальных образований увеличилось за сутки на 118 человека. Следом за Мытищами идет Балашиха, где за этот же период официально подтверждено заражение 77 человек новой инфекцией. На третьем месте расположились Люберцы, где COVID-19 диагностировали у 75 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1330 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 27 сентября в семи городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.