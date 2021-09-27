Париж, , 15:15 — REGNUM В Лионе неизвестный бросил в президента Франции Эммануэля Макрона бросили предмет, похожий на яйцо, пишет 27 сентября издание Lyon Mag.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что инцидент произошел во время посещения Макроном выставки Eurexpo.

В этот момент неизвестный запустил в сторону французского лидера округлый предмет, который отскочил от его плеча. По предварительной информации, это было яйцо. Мужчина был задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Макрон получил пощечину в департаменте Дром (регион Овернь — Рона — Альпы, Франция), куда французский лидер приехал, чтобы встретиться с народом.