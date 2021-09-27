Новосибирск, 27 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. От имени рэпера Slava Marlow (настоящее имя — Артём Готлиб) было отправлено письмо о минировании школы №99 в Новосибирске. Об этом артист сообщил 27 сентября в историях личного Instagram-аккаунта.

Скриншот с YouTube Slava Marlow

По словам Готлиба, сотрудники полиции пришли домой к его матери для задержания рэпера. «Я не имею отношения к минированию школ… Чел, я без понятия, зачем тебе это надо, но шутка глупая», — обратился Slava Marlow к человеку, который написал ложное письмо.

Ранее Slava Marlow представил трек под названием «Бриллианты VVS». В записи сингла приняли участие дуэт рэперов HammAli & Navai.