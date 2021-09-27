Новосибирск, 27 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 27 сентября, за минувшие сутки выявлен ещё 161 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 164 случая.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

«Скончались тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 64 года и женщины в возрасте 41 год, 45 лет, 54 года, 64 года, 65 лет, 69 лет, 73 года, 74 года, 77 лет, 84 года, 97 лет. Всего в регионе умер 2951 человек», — сообщает оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 63 028 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 5178 детей; 50 115 пациентов полностью выздоровели (+39 за сутки).