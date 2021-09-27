Красноярск, 27 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Только 77% федеральных трасс Красноярского края соответствуют нормативному состоянию. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе правительства Красноярского края. «Не дорабатывает федеральный дорожный фонд», — прокомментировал бывший председатель общественного совета «Росавтодора» Пётр Орлов состояние ключевых дорог региона. Практически по всей России этот показатель равен 100%.

Mchs.ru Село Ворогово Туруханского района Красноярского края

Как отметил Орлов, в крае богатые предприятия, богатый бюджет.

Дорог с асфальтовым покрытием в регионе 41%, и это второй показатель на севере России после Мурманской области. В лучшем на севере России состоянии оказались в Красноярском крае региональные (в нормативном состоянии 69% их протяженности) и местные автодороги (57%).

На региональные дороги выделяется 50% средств от норматива, это хорошо — в среднем по России 30 — 50%. Удивительно, но Петр Орлов высоко оценил отношение в регионе к строительству дорог, которых за последний год построено 1,5 км: «Они без энтузиазма строят, за счёт чего дороги содержатся в нормативе».

Кроме того, 79% мостов в регионе находятся в нормативном состоянии.

На содержание местных дорог край выделяет 20% от норматива. «Маловато конечно, — оценил расходы дорожник. — Ремонтируют вовремя, а снег метут плохо».