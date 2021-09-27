Ташкент, 27 сентября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Актуальной задачей для властей Узбекистана является достижение 80-процентного охвата дошкольным образованием, создание еще более 7 тысяч детских садов. Об этом говорится в опубликованной предвыборной программе кандидата в президенты Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«До конца 2024 года детей в возрасте шести лет планируется полностью охватить подготовкой к школе», — говорится в документе.

Мирзиёев указал, что будет поэтапно повышаться заработная плата работников дошкольных учреждений.

«Наша цель — сделать так, чтобы ни один ребенок до семи лет не остался без заботы, каждый получил необходимый объем знаний до того, как пойти в школу», — отмечается в опубликованной предвыборной программе Мирзиёева.