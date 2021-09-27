Ново-Огарево, Московская область, , 15:10 — REGNUM Стратегическое планирование в России должно представлять собой единую сбалансированную систему. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нам нужна сбалансированная, единая, целостная система стратегического планирования, чтобы создавать современные, выверенные, нацеленные на конкретный результат планы и программы, которые будут настраивать все органы власти, гражданское общество в целом, деловые группы работать в единой логике и вместе добиваться достижения приоритетных целей ради успешного, благополучного будущего России», — заявил Путин.