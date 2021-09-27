Ново-Огарево, Московская область, 27 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Стратегическое планирование в России должно представлять собой единую сбалансированную систему. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Нам нужна сбалансированная, единая, целостная система стратегического планирования, чтобы создавать современные, выверенные, нацеленные на конкретный результат планы и программы, которые будут настраивать все органы власти, гражданское общество в целом, деловые группы работать в единой логике и вместе добиваться достижения приоритетных целей ради успешного, благополучного будущего России», — заявил Путин.