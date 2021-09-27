Самара, , 15:13 — REGNUM Тольяттинский технопарк «Жигулевская долина» включён в реестр технопарков Союзного государства России и Белоруссии. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Технопарк Psnp.ru

Сообщается, что в России и Белоруссии создан единый реестр технопарков Союзного государства, в который включили 11 технопарков России. Среди них и тольяттинский технопарк «Жигулёвская долина».

Единый реестр технопарков Союзного государства был сформирован 20 сентября 2021 года ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России совместно с госкомитетом по науке и технологиям Белоруссии в рамках реализации плана развития малого и среднего бизнеса Союзного государства до 2023 года.

«На территории технопарка «Жигулевская долина» мы создали полный спектр необходимых ресурсов для «выращивания» и последующего развития высокотехнологичных компаний. Мы готовы делиться нашими лучшими практиками и опытом с коллегами, включенными в реестр Союзного государства с Республикой Беларусь и получать нужную обратную связь. Данное сотрудничество позволит дать новый импульс инновационному развитию региона и привлечению в Самарскую область новых высококвалифицированных рабочих мест и компетенций», — приводит пресс-служба областного правительства слова министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова.

Сообщается, что для Единого реестра технопарков Союзного Государства планируют создать IT-платформу, которая будет включать системы хранения, систематизации, анализа и графической визуализации данных.