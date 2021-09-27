Архангельск, 27 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Архангельской области участились случаи телефонного мошенничества с использованием номера приемной прокуратуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

«Телефонный звонок с помощью компьютерной программы, позволяющей определять любой исходящий телефонный номер, поступает с номера телефона приемной прокуратуры Архангельской области 41−02−04. В ходе переговоров мошенники сообщают, что на имя гражданина оформлен кредит и предлагают получить в банке другой кредит, обналичить его и через банкомат перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Все это делается якобы с целью блокировки оформленного на гражданина кредита и выявления мошенников», — сообщили в прокуратуре.

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