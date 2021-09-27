Красногорск, 27 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 10 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 27 сентября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью победить 985 жителей региона.

С начала пандемии на территории Подмосковья выявлено в общей сложности 445 268 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 8149 человек. Выздоровел и выписался 388 961 человек.