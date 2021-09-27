Москва, 27 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Дополнительные выплаты к пенсиям с 1 октября — это, конечно, замечательно. Старики, чье существование никак не назовешь сытым и вольготным, рады любым прибавкам заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Но как показывают опросы населения России, и в первую очередь самих пенсионеров, они были бы гораздо больше рады увеличению самого размера пенсии, нежели всевозможным незапланированным выплатам или даже просто подаркам в самом различном виде.

Оно и понятно: более высокие постоянно выплачиваемые пенсии в реальном денежном выражении принесут гораздо больше пользы, чем разовые выплаты, приуроченные к каким-то праздникам, выборам или иным событиям.

Да и не всякие подарки, если они осуществляются в материальном виде (продуктовые наборы, какие-то вещи и т. п.), могут оказаться кстати, по сравнению с выплаты деньгами.

Уж пенсионеры сами сумеют распорядиться дополнительными денежными средствами, если их получат», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября в честь Дня пожилого человека правительство РФ увеличит пенсионные выплаты и расширит льготы, заявил юрист Алексей Гавришев.

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