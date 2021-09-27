Хартум, , 15:06 — REGNUM В настоящее время угрозы безопасности посольства России в Судане, где военные взять столицу государства под свой контроль, нет. Об этом 27 сентября сообщили в диппредставительстве.

Солдат в Судане Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В целом обстановка в Судане контролируемая, а в столице — спокойная», — добавили в посольстве.

«Угрозы безопасности посольства России в Судане в настоящее время не наблюдается, — добавили в беседе с ТАСС дипломаты. — Тем не менее нами приняты необходимые в этой ситуации меры».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре суданские власти заявили о неудачной попытке военного переворота в стране, которую пытались устроить офицеры, симпатизирующие бывшим властям. При этом поддержку заговорщикам оказывали как военные круги, так и гражданские.

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За этими действиями последовала серия участников заговора. 22 сентября все они были задержаны. В скором времени заговорщики предстанут перед судом.

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