Ярославль, 3 апреля, 2018, 17:01 — ИА Регнум. 3 апреля заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» подал действующий депутат муниципалитета города Ярославля Вадим Канашкин. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В муниципалитете Ярославля Вадим Канашкин представляет Дзержинский район Ярославля и является председателем постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, входит в фракцию «Единая Россия».

Таким образом, Вадим Канашкин стал первым из депутатов муниципалитета, открыто заявивший о своих амбициях на мандат в областной думе. Остальные потенциальные претенденты, которых, по данным ИА REGNUM, как минимум шесть человек, должны это сделать в ближайшие дни, подав заявления на участие в праймериз.

3 апреля заявление на участие в предварительном голосовании подал и депутат Ярославской областной думы Владимир Денисов.

В Ярославской областной думе шестого созыва он представляет интересы пятнадцатого одномандатного избирательного округа (город Рыбинск).