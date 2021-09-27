Новосибирск, 27 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Новосибирске организована проверка по сообщению об отсутствии теплоснабжения в жилых домах Кировского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Images Money Отопление

Тепла не дождались жители многоквартирных домах по улицам: ХХ Партсъезда, 11, Петухова, 99/2, Зорге, 253, Громова, 18, Петухова, 103/3, Немировича-Данченко, 139/3, Оловозаводская,½, Чигорина, 14/1, Герцена,½ и Громова, 17/2.

«Прокуратура оценит действия управляющих и иных организаций по исполнению жилищного законодательства и в сфере ЖКХ», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.