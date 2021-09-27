Ташкент, 27 сентября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. До 2026 года количество частных высших учебных заведений в Узбекистане будет доведено как минимум до 50, для обучающихся в них студентов будет также создана возможность получения образовательного кредита на 7 лет. Об этом говорится в опубликованной предвыборной программе кандидата в президенты Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

В документе отмечается, что в целях улучшения условий проживания студентов предстоит построить студенческие общежития почти на 100 тысяч мест.

«Будет налажена практика, при которой государственные вузы поэтапно начнут самостоятельно устанавливать размеры оплаты труда и численность работников, стоимость контракта и форму обучения, ставка социального налога для них будет снижена до 12 процентов», — говорится в документе.