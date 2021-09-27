Тбилиси, 27 сентября 2021, 15:02 — REGNUM Члены партии «За Грузию», основанную бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, Анна Бучукури и Михаил Даушвили подали жалобу в прокуратуру на председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе. Об этом 27 сентября сообщает «Общественное телевидение».

Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе
Kmu.gov.ua

По данным журналистов, поводом для обращения стали неоднократные заявления Кобахидзе о том, что Гахария якобы употребляет наркотики. Представители «За Грузию» потребовали начать расследование по этому поводу.

«Когда будет установлено, что эти обвинения абсолютно беспочвенны, Ираклий Кобахидзе должен быть привлечен к ответственности за клевету», — сказал Даушвили журналистам.

Напомним, в Грузии 2 октября пройдут выборы мэров городов. Действующий глава Тбилиси Каха Каладзе ранее публично стал тест на наркотики и призвал это сделать других кандидатов на пост. Гахария сдал тест в австрийской клинике, где получил справку, что не принимал наркотики. Кобахидзе заявил, что не верит в правдивость справки и назвал экс-премьер-министра «кокаиновым наркоманом».

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