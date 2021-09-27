Тбилиси, , 15:02 — REGNUM Члены партии «За Грузию», основанную бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, Анна Бучукури и Михаил Даушвили подали жалобу в прокуратуру на председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе. Об этом 27 сентября сообщает «Общественное телевидение».

Ираклий Кобахидзе Kmu.gov.ua

По данным журналистов, поводом для обращения стали неоднократные заявления Кобахидзе о том, что Гахария якобы употребляет наркотики. Представители «За Грузию» потребовали начать расследование по этому поводу.

«Когда будет установлено, что эти обвинения абсолютно беспочвенны, Ираклий Кобахидзе должен быть привлечен к ответственности за клевету», — сказал Даушвили журналистам.

Напомним, в Грузии 2 октября пройдут выборы мэров городов. Действующий глава Тбилиси Каха Каладзе ранее публично стал тест на наркотики и призвал это сделать других кандидатов на пост. Гахария сдал тест в австрийской клинике, где получил справку, что не принимал наркотики. Кобахидзе заявил, что не верит в правдивость справки и назвал экс-премьер-министра «кокаиновым наркоманом».

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