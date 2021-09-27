Пхеньян, 27 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Глава МИД КНДР Ли Сон Гвон направил 24 сентября поздравительную телеграмму министру иностранных дел, сотрудничества и слияния регионов Кабо-Верде Хуи Алберто Джи Хвигейреду Соарису по случаю 46-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

(stephan) Флаги КНДР

Согласно опубликованным данным, в телеграмме представитель Северной Кореи выразил уверенность в дальнейшем укреплении и развитии дружественных отношений.

Напомним, что в конце августа Ли Сон Гвон направил поздравительную телеграмму главе МИД Кубы Бруно Родригесу Паррилье, в которой выразил уверенность в расширении и развитии двусторонних отношений и сотрудничества.

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