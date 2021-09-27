Москва, , 15:02 — REGNUM Законопроект о сроках полномочия глав регионов не делает их бессмертными, отметил депутат Госдумы VII созыва Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Кремль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его мнению, приведение этой сферы в соответствие с последними поправками к Конституции, прежде всего встревожит москвичей.

«Ведь он снимает запрет на избрание главы региона более чем на два срока подряд, а это даст возможность Собянину остаться в кресле мэра в третий раз», — констатировал Лысаков в телеграм-канале.

При этом парламентарий советует москвичам не поддаваться негативным эмоциям.

«Во-первых, до окончания нынешнего срока столичного мэра много воды утечет. Много скандалов может произойти. Много кадровых изменений. Да и захочет ли он сам пойти на третий срок или не захочет, кто знает?» — рассуждает депутат.

Кроме того, он приводит еще один аргумент.

«А главное — этот закон не делает глав регионов бессмертными. На всё Божья воля…» — констатировал Лысаков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект об организации власти в регионах России предполагает снятие ограничений для избранных глав субъектов РФ занимать свой пост более двух сроков подряд, отметил один из авторов инициативы член Совфеда Андрей Клишас.

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