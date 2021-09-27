Москва, 27 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. У России в сфере туризма есть потенциал в сфере внутреннего туризма, заявил 27 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Глава правительства рассказал, что у России в этой отрасли имеется «огромный потенциал».

«Есть возможности для активного и экскурсионного, пляжного и оздоровительного отдыха, — сказал Мишустин. — Каждый регион нашей страны уникален и интересен».

Он напомнил, что 27 сентября отмечается Всемирный день туризма и поздравил всех, кто трудится в этой сфере. По его словам, в России в отрасли постоянно работают более 2 млн человек, а в курортный сезон их число увеличивается до 4−5 млн человек.