Калуга, 27 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В Калужской области в связи с ростом острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) приостановлены занятия в отдельных классах школ и в группах детсадов. Об этом 27 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по региону.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

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Карантин введён в семи классах четырёх общеобразовательных учебных заведений Калуги (школы № 48, №25 и №36 — по два класса, № 45 — один класс). По одному классу закрыто в школах в Козельском и Людиновском районах и одна группа — в детском саду в Сухиничском районе.

«По данным мониторинга, за неделю в области зарегистрировано 11 340 случаев ОРВИ (предыдущая неделя — 10 037). Темп роста больных составил 107,5% (предыдущая неделя — 38,3%). По совокупному населению заболеваемость респираторными инфекциями на 107,5% превышает среднемноголетние значения», — отметили в калужском областном управлении Роспотребнадзора.