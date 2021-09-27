Сантандер, Испания, 27 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Совет министров Испании 28 сентября утвердит первый этап плана помощи в целях восстановление острова Пальма, а также пакет неотложных мер по смягчению последствий извержения вулкана. Об этом заявил председатель правительства Испании Педро Санчес во время открытия конференции «Диалоги о будущем труда».

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Санчес отметил, что второй этап реконструкции на Пальме будет проводиться в сотрудничестве между центральным правительством, всеми государственными учреждениями, Советом Канарских островов, региональным правительством и всеми пострадавшими жителями.

Он подчеркнул, что необходимо ответить на «отчаянный запрос» о помощи, в которой нуждается остров и жители, потерявшие всё всего лишь за 48 часов.