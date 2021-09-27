Белгород, 27 сентября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Главная канализационная насосная станция снова вышла из строя в Валуйках Белгородской области. В городе ограничена подача водоснабжения, сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе местной администрации.

Pixabay.com Вода

Для жителей города организовано восемь точек раздачи технической воды, ещё три мобильные бригады выдают питьевую воду. Авария на КНС происходит уже второй раз за месяц — 15 сентября из-за поломки насосной станции в городе также пришлось ограничить подачу водоснабжения. Аварийные работы тогда удалось завершить к вечеру.

Как сообщало ИА REGNUM, на помощь Валуйкам пришли военные и соседние муниципалитеты.