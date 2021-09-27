Кемерово, 27 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Кемерове сегодня, 27 сентября, начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа. Бесплатно сделать прививку можно с понедельника по пятницу рядом с крупными торговыми центрами в разных районах города, сообщает правительство Кузбасса.

Ponchikov.net Грипп

«В сезон простуд особенно важно максимально обезопасить себя от вирусов. В Кузбассе активно идет вакцинация против ковида, это помогло снизить уровень заболеваемости. Однако по-прежнему нужно ставить и ежегодную прививку от гриппа, сейчас её сделали уже более 395 тысяч человек», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв.

Пройти вакцинацию в мобильных пунктах могут и совершеннолетние кузбассовцы.