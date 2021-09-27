Воронеж, 27 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Автоавария с участием маршрутного автобуса произошла в Коминтерновском районе Воронежа днём 27 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Маршрутка. Воронеж

Авария произошла около 13:20 у дома 36 по Московскому проспекту. По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo, двигаясь по улице Московский проспект со стороны улицы Лидии Рябцевой в сторону улицы 45 Стрелковой Дивизии, при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автобусом «Волгобас», который двигался по маршруту №5а.

В результате аварии с травмами госпитализирована 37-летняя пассажирка автобуса. Полиция устанавливается все обстоятельства происшествия, начата проверка.