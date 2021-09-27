Грозный, 27 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров привился от гриппа и опубликовал видео с кадрами момента прививки в своем Telegram-канал. Он сообщил, что этой прививкой намерен защититься от четырех штаммов гриппа.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Прививка от четырёх вариантов гриппа. Защищаемся в осенний сезон разгула ОРВИ!» — прокомментировал чеченский лидер.

Ранее опубликовал момент вакцинации от гриппа министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов. Два дня назад он сообщил, что привился российской вакциной «Ультрикс Квадри». Он уточнил, что в ее состав входят «антигены актуальных в предстоящем эпидсезоне штаммов вирусов гриппа».

Глава минздрава также подтвердил намерение властей привить в текущем эпидсезоне от гриппа и ОРВИ не менее 60% населения республики.

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