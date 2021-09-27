Шарья, Костромская область, 27 сентября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. На федеральной трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в Костромской области погиб 16-летний юноша. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

ГИБДД по Костромской области Место происшествия

Авария произошла вечером 24 сентября в Шарьинском районе. Водитель автомобиля «Фольксваген» не заметил стоящий на полосе его движения мотоцикл, которым управлял подросток.

В результате столкновения юноша погиб. По словам водителя машины, задние фонари мотоцикла не были включены. Как сообщают автоинспекторы, молодой человек не имел прав на управление транспортным средством. По факту аварии проводится проверка, инспекторы устанавливают причины произошедшего.

В Костромской области с начала 2021 года это первая авария, в которой погиб несовершеннолетний. Всего за январь-сентябрь в регионе зарегистрировали 79 дорожно-транспортных происшествий, в которых получили травмы 87 детей.