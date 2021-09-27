Минск, 27 сентября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Минский автомобильный завод представил бескапотный среднетоннажный грузовик «МАЗ-365 120». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Maz.by МАЗ-365120

Стоит отметить, что новая модель является перелицованным китайским грузовиком Shacman Delong K3000. Отличия заключаются в измененной панели передней части и логотипах.

Модель была создана в рамках сотрудничества с китайским промышленным холдингом Weichai Holding. Стоит отметить, что на территории Белоруссии также выпускаются дизельные моторы и трансмиссии от совместного предприятия МАЗа и Weichai Holding.

Так, «МАЗ-365 120» оснащается турбированным дизельным агрегатом Weichai Power WP3N мощностью 144 л. с., который сочетается с шестиступенчатой «механикой» Fast Gear.

Грузоподъемность грузовика составляет 4 800 кг, а максимальная полная масса — 7 500 кг. Объем платформы равен 20,6 кубических метров. Топливный бак вмещает 120 л. Полного бака хватает на 820 км.

Конкуренцию «МАЗ-365 120» составят российские грузовики ГАЗ «Валдай Next» и перспективный «КамАЗ Компас 9».

Ранее КамАЗ представил грузовик «КамАЗ-54 901», собранный на территории Казахстана.

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