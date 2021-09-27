Джакарта, 27 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Правительство Индонезии объявило, что полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли 49 198 111 человек, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Первую инъекцию вакцины от коронавируса получили 87 742 907 жителей Индонезии.

Всего власти Индонезии намерены привить от коронавируса 208 265 720 человек.

На сегодняшний день вторую инъекцию вакцину от коронавируса получили 1 823 010 медиков. Ещё 912 955 медицинских работников получили третью дозу вакцины. Вакцинацию также прошли 17 448 210 государственных служащих и 2 078 422 учителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 1390 случаев заражения коронавирусом.