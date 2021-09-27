Мурманск, 27 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области коронавирус выявили у 144 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лидеры по суточному приросту заболевших — областной центр (+50), Мончегорск (+37) и Оленегорск (+18). Всего на лечении с ковидом находятся 15 193 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки ковид был диагностирован 22 236 пациентам, жертвами инфекции стали 779 человек.