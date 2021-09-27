Москва, 27 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Правительство России продолжает реализовывать важные социальные программы, направленные на повышение качества жизни граждан и рост доходов населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода.

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«Очень важно, что с начала октября в российских регионах будет индексироваться зарплата бюджетников, работающих в медицинских учреждениях, школах, детских садах, региональных социальных учреждениях.

Для российских регионов зарплата в размере 25 тысяч рублей остается пока распространенным явлением. Поэтому проводимая индексация даже на уровне 3,5−4,5% сегодня очень важна в борьбе людей с личной инфляцией, началу динамики реального роста доходов граждан.

Важно, чтобы и частный бизнес последовал примеру государства. Владельцы компаний настроены не так решительно, культура индексации зарплаты сотрудникам частных компаний пока еще находится на нулевой отметке.

Решению вопроса поможет сильный рубль и взятая под контроль инфляция. Работодателям неплохо бы пересмотреть тарифные сетки и провести не только индексацию зарплат, а переосмыслить их уровень в сторону значительного повышения.

Проблема доходов населения России должна все-таки потерять свою остроту в ближайший год», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в День пожилого человека 1 октября пенсионерам власти регионов России предоставляют различные меры поддержки — доплаты, льготы на продукты, лекарства, лечение и соцслуги.

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