Минск, 27 сентября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Белорусско-украинскую границу протяжённостью более 1 тыс. км необходимо усиливать, эта работа ведётся постоянно. Об этом председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо сообщил 27 сентября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM На границе

По его словам, в текущем году на границе с Украиной сдана одна застава и будут сданы ещё две. На протяжении примерно 500 км уже расположены сигнализационные комплексы, их установка постоянно продолжается.

«За последние четыре года мы украинскую границу по отдельным направлениям усилили даже сильнее, чем польскую», — приводит слова Лаппо издание «СБ. Беларусь сегодня».

Он добавил, что на протяжении последних пяти лет ведётся оборудование южных рубежей в рамках совместной с Россией программы. Уже оборудована почти вся Чернобыльская зона, это означает фактическое закрытие границы.

На Украине, отметил Лаппо, много тренировочных лагерей, где работают с военными. Их планируют перебросить в Белоруссию «неизвестно, с чем», с какой целью.

Как сообщало ИА REGNUM, Лаппо заявил также, что за неделю страны ЕС попытались выдворить на белорусскую территорию более 2 тыс. мигрантов.

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